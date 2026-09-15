Além de Nanda Costta: Artistas que mudaram o nome por causa da numerologia

Nanda Costta entrou para o time de personalidades que mudou a grafia do nome. A atriz adicionou um segundo “T’ no sobrenome: “Bateu um vento aqui e lancei mais um ‘T’ nas costas. Ops, no Costa”, brincou a atriz no Instagram.

A mudança foi motivada por Rafa Almeida, numerólogo, que também contribuiu para Carolina Dieckmmann adicionar um “M” no sobrenome. “Feliz em fazer parte dessa nova fase”, ele comentou na postagem, em que Nanda respondeu: “Fez todo sentido em vários aspectos, Rafa! Você é demais. Obrigada”.

A numerologia é uma prática esotérica que estuda a simbologia dos números para tentar entender a personalidade, os ciclos de vida e o destino de uma pessoa. Para análise de nomes, as letras são convertidas em números, gerando um significado específico para cada pessoa. Conheça outras artistas que fizeram mudanças na grafia:

Carolina Dieckmmann

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Em junho, a atriz anunciou a adição de um “M” no sobrenome, após consulta com o numerólogo. “Ele identificou uma trava, uma sequência numérica que se relaciona com a maneira que as letras estão no seu nome, e tinha uma sequência que dava uma travada”, disse em um vídeo postado no Instagram. “Pode ser na maneira que eu me comunicava, ou na maneira que eu entendia as coisas.”

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Alinne Moraes

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A atriz duplicou o “N” do nome de registro em 2001, quando começou a fazer testes no início da carreira na dramaturgia. Em 2012, chegou a dizer que achava a mudança “uma cafonice”, sem acreditar na simbologia dos números.

Paolla Oliveira

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A atriz dobrou o “L” no primeiro nome, para chegar no seu número da sorte, o cinco. “Amo números. Sempre estudei e brinquei de somar”, justificou a artista uma vez sobre a decisão.

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Sheron Menezzes

Menezzes acrescentou um “Z” no sobrenome em 2010. Anos depois, ela afirmou que não se arrependia da decisão. “Coloquei e deu tudo certo na minha vida”, disse ela.