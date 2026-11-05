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Cultura

Além de Jorge & Mateus: 5 artistas que perderam shows e contratos por motivação política

Dupla sertaneja enfrentou boicote de público em Fortaleza e no Recife

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 08h00 | Atualizado em 5 nov 2026, 08h01
Dois homens em um palco iluminado por luzes vermelhas. À esquerda, um homem canta com a boca aberta, segurando um microfone. Ele usa uma camiseta preta, colar e pulseiras. À direita, um homem barbudo com chapéu claro e camisa bege olha para baixo, com fones de ouvido.
Dupla sertaneja Jorge & Mateus (Instagram/Reprodução)
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A polêmica envolvendo o cancelamento dos shows de Jorge & Mateus nas festas de Réveillon do Recife (PE) e Fortaleza (CE) não é um episódio isolado no meio artístico. Outros músicos brasileiros também enfrentaram consequências profissionais depois de tornarem público o posicionamento político, como cancelamento de shows, perda de contratos e ameaças de boicote.

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Um dos casos é o de Gusttavo Lima, que teve uma apresentação prevista para Crateús (CE), cancelada em janeiro de 2023. O show, avaliado em 1 milhão de reais, foi retirado da programação depois de uma controvérsia envolvendo a expulsão de uma fã durante uma apresentação em Fortaleza. O empresário responsável pela organização, Elder Leitão, também citou o apoio do cantor à campanha de ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos fatores que pesaram na decisão.

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Outro caso ocorreu com Zezé Di Camargo, em dezembro de 2025. O prefeito de São José do Egito (PE), Fredson Brito (Republicanos), anunciou o encerramento do contrato de 500 mil reais para uma apresentação do sertanejo na Festa de Reis. A decisão veio depois de o cantor criticar o SBT por receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um evento da emissora. A prefeitura afirmou que não queria que a cidade fosse palco “para especulações, rotulações ou narrativas que não representam os valores da nossa gente”.

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Em 2021, Sérgio Reis também relatou prejuízos depois que um áudio seu convocando manifestações contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) veio a público. Na época, o cantor afirmou que quatro shows haviam sido cancelados e que dois contratos publicitários tinham sido suspensos. Os problemas artísticos começaram com vazamento de um áudio no qual o sertanejo dizia “tirar os caras na marra”, em referência aos ministros do STF. Depois, Reis admitiu que errou e disse defender a democracia.

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Ivete Sangalo enfrentou uma campanha de boicote de apoiadores de Bolsonaro depois de incentivar, durante um show em Natal, em dezembro de 2021, um coro de críticas ao então presidente. Na ocasião, a cantora deixou de aparecer em peças publicitárias de uma rede de supermercado, da qual era garota-propaganda desde 2011.

Mais recentemente, em julho de 2026, Nando Reis revelou que também sofreu consequências profissionais por suas manifestações políticas. Em entrevista a um programa, o músico afirmou que perdeu shows e contratos depois de se posicionar publicamente e reagir a críticas. Ele contou que decidiu reduzir suas manifestações sobre política após perceber que as discussões nas redes sociais acabavam alimentando ataques e hostilidades.

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