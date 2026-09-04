Além de Elton John, os artistas que fazem show de despedida no Rock in Rio 2026

O público do Rock in Rio terá a chance de assistir a shows que marcam despedidas de peso na carreira de alguns artistas. O festival, que começa nesta sexta-feira, 4, recebe Elton John e Gilberto Gil, que já encerraram suas turnês de adeus aos palcos, e o Sepultura, que ainda está em turnê de despedida e fará o show final da carreira em novembro. Saiba mais sobre as três apresentações:

Elton John

O cantor, principal atração da segunda-feira, 7, anunciou em 2018 que iria se retirar dos palcos. A turnê de despedida Farewell Yellow Brick Road começou em setembro do mesmo ano e seguiu até julho de 2023, com 330 apresentações no total. A América Latina ficou de fora do itinerário.

Desde então, John fez algumas apresentações pontuais e espaçadas. A passagem pelo Rock in Rio será a primeira vez dele no palco neste ano e uma chance de fazer uma performance para o público brasileiro.

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Gilberto Gil

O cantor baiano finalizou a sua turnê de despedida em março, reunindo um público de 300 mil pessoas ao longo de sete apresentações em São Paulo. A turnê Tempo Rei trouxe clássicos da carreira de Gil e foi eternizada em um álbum ao vivo, lançado em quatro partes. O último volume deverá ser divulgado ainda este ano.

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Os shows, no entanto, não foram um adeus. Gilberto Gil afirmou que não deverá seguir com apresentações de grandes estruturas e uma agenda longa, como na última turnê , mas pretende continuar próximo ao público. No Rock in Rio, ele subirá ao palco na segunda, 7, antes de Elton John.

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Sepultura

A maior banda de metal do Brasil deu início à sua turnê de despedida, Celebrating Life Through Death Tour, em março de 2024. A última apresentação já tem data marcada: 7 de novembro de 2026, na Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo.

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Antes disso, o Sepultura se apresenta no sábado, 5, no Palco Mundo do Rock in Rio, com sucessos como Refuse/Resist e Roots Bloody Roots.