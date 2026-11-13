Além de Elisa Veeck, os atores de ‘Chiquititas’ que seguiram profissões longe da fama

Após Elisa Veeck anunciar que está grávida da primeira filha com Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, muitos se interessaram em saber como andam outras estrelas de Chiquititas, novela mirim de sucesso no SBT nos anos 1990.

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Aos 38 anos, Elisa é hoje a apresentadora da CNN, após passagem pela dramaturgia. A seguir, outros colegas de elenco que abandonaram os sets.

Samir Alves (interpretou o Iago na 4ª temporada), se tornou piloto da Aeronáutica;

(interpretou o Iago na 4ª temporada), se tornou piloto da Aeronáutica; Gisele Frade (interpretou a Bia). Após o SBT, se mudou para a Globo onde atuou em Malhação , e depois fez uma pausa na carreira para se dedicar à maternidade. Agora trabalha como DJ (embora pontualmente tenha se dedicado a um projeto no cinema em 2020);

(interpretou a Bia). Após o SBT, se mudou para a Globo onde atuou em , e depois fez uma pausa na carreira para se dedicar à maternidade. Agora trabalha como DJ (embora pontualmente tenha se dedicado a um projeto no cinema em 2020); André Cursino (interpretou o Álvaro) deixou os palcos e câmeras para atuar como empresário de atores da nova geração;

(interpretou o Álvaro) deixou os palcos e câmeras para atuar como empresário de atores da nova geração; Daniel Andrade (Miguel, o personagem mascarado) passou a investir na área de design de interiores e abriu um escritório próprio no Rio de Janeiro;

(Miguel, o personagem mascarado) passou a investir na área de design de interiores e abriu um escritório próprio no Rio de Janeiro; Ana Olivia Seripieri (Tati) graduou-se em administração e passou a trabalhar no setor corporativo e de tecnologia;

(Tati) graduou-se em administração e passou a trabalhar no setor corporativo e de tecnologia; Vivian Nagura (Bel) seguiu a área da saúde e formou-se em fisioterapia.

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