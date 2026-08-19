Além de Carlos Cesare: quem foram os outros Pablos de ‘Qual é a Música?’
Intérprete do personagem morreu nesta terça-feira, 18, aos 60 anos
A morte de Carlos Cesare, nesta terça-feira, 18, aos 60 anos, trouxe de volta aos holofotes Pablo, personagem de rosto pintado que virou uma das atrações do Qual é a Música? , do SBT, que marcou a televisão brasileira nos anos 1980. Cesare, no entanto, não foi o único a vestir a caracterização. Ao longo da história do programa, cinco artistas deram vida ao personagem.
O primeiro foi o espanhol Augusto Carrascal, que interpretou Pablo entre 1976 e 1984, após um convite feito pelo próprio Silvio Santos (1930-2024). Cesare assumiu o papel em 1986 e permaneceu até 1990, conciliando a televisão com trabalhos no teatro, onde também atuava como Palhaço Cotonete.
Na sequência, Aníbal Beltran ficou brevemente no posto, entre 1990 e 1991. Ele trabalhava em um banco quando foi convidado por uma bailarina para assistir a um ensaio. Como o grupo estava desfalcado, Beltran acabou assumindo o lugar. Depois do Qual é a Música? , Aníbal ainda trabalhou como dançarino na emissora por cerca de dois anos.
O personagem voltou ao programa no novo formato que estreou em 1999, desta vez vivido por Felipeh Campos, escolhido entre mais de 700 candidatos. Campos ficou quatro anos no SBT dando vida ao personagem e aproveitou para pagar os estudos de jornalismo.
Alberto Goya foi o último Pablo, entre 2007 e 2008. Além de bailarino, é ator de musicais e já trabalhou em cruzeiros.
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