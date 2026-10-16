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Cultura

Além de ‘Avenida Brasil 2’: as armas da Globo para voltar a encantar com novelas

Novas produções foram anunciadas nesta semana; confira detalhes

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 08h00
Seis pessoas de diferentes idades e etnias, com expressões sérias, empilham as mãos sobre uma mesa de madeira escura, simbolizando união. Ao fundo, uma parede com azulejos decorados e dois quadros antigos
Cena de 'Lá na Minha Terra', com Dira Paes ao centro -  (TV Globo/Divulgação)
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Além de ‘Avenida Brasil 2’: as armas da Globo para voltar a encantar com novelas Priorize VEJA no Google

Muito além de Avenida Brasil 2, com previsão de estreia para janeiro, a TV Globo se prepara para novos lançamentos na área da teledramaturgia – disposta a tentar conquistar mais uma vez os telespectadores, que andam insatisfeitos e às minguas com suas produções mais recentes. É verdade que Quem ama cuida apresenta um entrosadoelenco, boa direção e texto afiado, mas nada de surpreendente na audiência e no engajamento das redes. Novas ideias, portanto, são bem vindas.

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Apresentada no palco do Upfront nesta quarta-feira, 14, Paraíso Perdido é a nova novela Globoplay inspirada na dramaturgia de Nelson Rodrigues. Criada e escrita por George Moura e Sergio Goldenberg, com direção artística de Joana Jabace, a produção atualiza o universo do provocador dramaturgo brasileiro ao abordar temas que atravessam gerações e permanecem desconfortavelmente atuais, como desejo, culpa, ambição, ciúme, poder, hipocrisia e a tensão entre o que mostramos ao mundo e o que tentamos esconder até de nós mesmos.

Já em Elas que Lutem, próxima novela das sete da TV Globo, Belém (Heslaine Vieira), Kika (Dani Calabresa) e Maya (Vitória Strada) são vítimas de uma empresa de investimentos que some com o dinheiro de seus clientes. Elas têm seus caminhos cruzados quando embarcam em um avião com destino a Manaus para tentar recuperar o que perderam. Com previsão de estreia em março, a obra é criada e escrita por Daniel Ortiz, Victor Atherino e Flávia Bessone, a obra tem direção artística de Fred Mayrink.

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Entre outros destaques de dramaturgia, Lá na Minha Terra, próxima novela das seis, que estreia em novembro. A novela é uma fábula contemporânea sobre a trajetória de Rosenda (Dira Paes), que criou sozinha cinco filhos na cidade fictícia Lavra Seca, no interior do Ceará, após o desaparecimento do marido, Severino (Daniel de Oliveira). Mais de 15 anos depois, ela atravessa o país em busca da verdade e descobre que ele vive em São Paulo sob o nome de Cesário, cercado de luxo e ao lado de Ismália (Camila Morgado).

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Por fim, Maísa foi anunciada como a protagonista de Tempos de Glória, próxima novela das seis. Ambientada em 1940, às vésperas do decreto que proibiria as mulheres de jogar futebol no Brasil por quase 40 anos, a obra acompanha Glória (Maisa), que sonha em ser jogadora. Com previsão de estreia em junho, em sintonia com a Copa do Mundo 2027, a obra é criada e dirigida por um trio feminino, que assina pela primeira vez uma novela: a dupla de autoras Carla Faour e Julia Spadaccini e a diretora artística Patrícia Pedrosa.

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