Além das bilheterias: A Odisseia de Nolan domina a internet com memes

Além de ser um sucesso de bilheteria, A Odisseia, novo filme de Christopher Nolan, vem se consolidando como um fenômeno cultural graças aos memes, ao elenco estrelado e à arrecadação bilionária.

Conhecido por não usar smartphone, Nolan provavelmente está alheio à onda de memes inspirados no longa que tomou conta das redes sociais. No Instagram, TikTok, X e Facebook, internautas recriam algumas das cenas mais marcantes do filme em versões bem-humoradas, transformando momentos épicos em piadas virais. A dificuldade para conseguir ingressos para as sessões em IMAX também virou alvo das brincadeiras.

O longa ainda deu origem a memes que fazem referência à carreira de Matt Damon, intérprete do herói grego. Muitos destacam que o ator costuma viver personagens tentando voltar para casa, em filmes como O Resgate do Soldado Ryan, Interestelar e Perdido em Marte.

Confira alguns dos memes:

ultimamente so to conseguindo ver filme parcelado em casa agr to pensando como vou fazer com a odisseia que sao 3h de filme vou pedir pra darem uma pausa p cochilo pic.twitter.com/OShICz6EGY — rafo (@eurafaelj) July 27, 2026

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assisti a odisseia hoje e parecia que eu tava assistindo os dez mandamentos na record pic.twitter.com/FA26RGGdS0 — sam (@smnthrbr) July 21, 2026

eu após assistir a odisseia https://t.co/Ot1wDB2KaT — vini (@vniciusmeira) July 27, 2026

plena segunda feira indo ver a odisseia pq todas as outras sessoes no fds estao lotadas…em breve reviews pic.twitter.com/TJHLI28prr — babi (@malugaylli) July 27, 2026

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a experiência imersiva de assistir A Odisseia em um cinema 4DX pic.twitter.com/5v6gffFWR9 — Lucas 🦇 (@vlucasrocha) July 27, 2026

lgente que experiencia a odisseia pic.twitter.com/I64py23rbx — fady (@afadonica) July 27, 2026

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tô voltando assim pra casa depois de assistir a odisseia pic.twitter.com/sLb6OhUx59 — tulipa (@lytearun) July 25, 2026

fui assistir a odisseia e a participação da zendaya é assim o filme todo pic.twitter.com/NtwVOZImaf — lia (@lesyeuxdellia) July 18, 2026

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vi a odisseia e to me sentindo assim em salvador bahia pic.twitter.com/4Ah1wRyRIU — exu (@seemspilled) July 22, 2026

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Eu to lendo a odisseia e tudo parece uma grande cópia de percy jackson pic.twitter.com/nB19n69zco — Pih 💋 (@Louylor1328) July 27, 2026