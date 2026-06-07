Ao lado de Zeca Pagodinho e Jorge Aragão, Alcione fez o show de abertura da turnê O Maior Encontro do Samba neste sábado, 6, no Maracanã, no Rio. Entre os convidados, o presidente Lula (PT), que foi ao camarim de Zeca levado por Marcelo Freixo. No domingo anterior, 31, a cantora se apresentou junto com Belo. A dupla foi alvo de críticas pela ausência de retorno de som, o que provocou um descompasso entre eles na execução do Hino Nacional, logo antes da partida da Seleção Brasileira contra o Panamá. Depois ela reclamou do delay do sistema de som.

O show teve participação de Martinho da Vila. A ideia é que sempre haja participações especiais de alguns dos maiores nomes da música brasileira. Martinho volta a se apresentar com o trio em Salvador (19/12). Seu Jorge participa da apresentação em Brasília (19/9), Alexandre Pires sobe ao palco em Curitiba (7/11), Péricles será o convidado em Porto Alegre (14/11) e Gilberto Gil marca presença em Belo Horizonte (28/11).

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