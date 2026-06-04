Alcione dá resposta bem-humorada para críticas à trapalhada no Hino Nacional
Cantora quebrou o silêncio sobre apresentação em amistoso da seleção brasileira
Um dos maiores nomes da música brasileira, Alcione tratou com bom-humor as críticas à apresentação atrapalhada do Hino Nacional no amistoso entre Brasil e Panamá no último domingo, 31. “Quer dizer que vocês estão acabando comigo por causa da minha cantoria lá no Maracanã, eu e Belo, no Hino Nacional?”, brincou ela no Instagram.
Na publicação em vídeo, Marrom disse que canta o hino desde criança, e explicou a confusão que fez com que ela e Belo virassem motivo de piada nas redes. “Aquilo foi uma falha técnica. A gente não estava se ouvindo. Parecia que o som dava uma volta, sei lá, e aconteceu aquilo”, contou ela, dizendo que a situação pode acontecer com qualquer artista.
A sambista ainda agradeceu os profissionais que a vieram à público defendê-la, e voltou a brincar com os seguidores. “Não fiquem me arrasando por aí, tá? Grande beijo!”, falou a cantora, atestando que nenhuma falha técnica é capaz de atingir o seu amor pelo Brasil.