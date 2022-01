Álbum ‘The Beatles: Get Back’ traz faixas restauradas de show de despedida

O último e incontornável show dos Beatles no telhado da sede da Apple Corps, no dia 30 de janeiro de 1969, chega nesta sexta-feira, 28, às plataformas de streaming no álbum The Beatles: Get Back – The Rooftop Performance. São dez faixas gravadas ao vivo e restauradas com a tecnologia Dolby Atmos.

O disco é mais um desdobramento da ampla pesquisa e edição do diretor Peter Jackson, que se embrenhou em 60 horas de imagens e mais de 150 horas de áudio inéditos, feitos ao longo de 21 dias pelo cineasta Michael Lindsay-Hogg, resultando na série documental The Beatles: Get Back, disponível no Disney+. Aquela foi a última reunião do quarteto de Liverpool, formado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, que viria a se separar em 1970.

O documentário foi o primeiro a apresentar na íntegra o show no terraço, que pegou moradores de Londres de surpresa e até provocou a ira da polícia, que interrompeu as gravações. As faixas trazem títulos como Get Back (em três takes diferentes), Don’t Let Me Down, I’ve Got A Feeling, entre outras.