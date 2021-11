Alavancado por novos fãs, ‘Harry Potter’ reestreia em 2º lugar nos cinemas

Lançado há 20 anos, em 23 de novembro de 2001, o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, o primeiro título da franquia do famoso bruxo, retornou aos cinemas no último final de semana e ficou em segundo lugar na bilheteria geral do Brasil, levando 322.000 espectadores às salas, perdendo apenas para Eternos, com 370.000 pessoas, segundo os dados divulgados pela Comscore. Em terceiro lugar ficou Ghostbusters: Mais Além, com 167.000 pagantes. Vale lembrar que, até hoje, o primeiro filme de Harry Potter já arrecadou mais de 1 bilhão de dólares em todo o mundo.

O excelente resultado de A Pedra Filosofal, que agora foi exibido também em 3D, reflete a chegada de uma nova geração de fãs do personagem criado pela escritora britânica J.K. Rowling, que não eram nem nascidos quando o filme estreou. Tanto que, nesta semana, o box com a coleção completa dos livros do Harry Potter retornou ao primeiro lugar da lista dos mais vendidos de VEJA. Ainda na lista, o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal ocupou a sexta posição e Harry Potter e a Câmara Secreta ficou na décima sexta posição.

A lista dos filmes mais vistos no cinema neste final de semana no Brasil conta ainda com Venom – Tempo de Carnificina (4º lugar), Família Adams 2: Pé na Estrada (5º lugar), Marighella (6º lugar), Noite Passada em Soho (7º lugar), Duna (8º lugar), A Crônica Francesa (9º lugar) e Deus Não Está Morto – O Próximo Capítulo (10º lugar).