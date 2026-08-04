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Cultura

Alaorzinho se declara: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 4

Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 ago 2026, 06h00
Isadora Cruz em 'Coração Acelerado'
Isadora Cruz em 'Coração Acelerado' (TV Globo/Reprodução)
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Capítulo 168 – terça-feira, 4

Laurinha comenta com Esteban que pensa em criar Manu a seu lado. Zilá recusa a companhia de Cinara. Agrado pede o apoio de Eduarda para interceder por João Raul junto a Ronei. Eduarda nega o apoio a João Raul. A pedido de Cinara, Nora vai ao encontro de Zilá. Alaorzinho declara seu amor por Janete para toda a cidade. Laurinha entra em trabalho de parto, e sua família e amigos se movimentam para levá-la à maternidade. Walmir se preocupa com o estado de João Raul. Agrado desabafa com Janete sobre sua chateação com Eduarda. Nasce Manuela, e Malvino e Laurinha se emocionam. Ronei oferece retomar o contrato com João Raul.

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