Alaorzinho confronta Zilá: confira resumo de Coração Acelerado nesta terça, 16
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 131 – terça-feira, 16
Alaorzinho confronta Zilá sobre seu romance com Ronei. João Raul deduz que Naiane tenha enviado o bilhete para Agrado em seu nome. Irene não gosta do comportamento evasivo de Walmir. Janete conversa com Alaorzinho sobre a vitória de Zilá no Grupo Amaral. Adilson pressiona Walmir. Alaorzinho propõe uma parceria entre Alô Balada e o Zuzanete. Leandro pede um tempo para Agrado. Agrado decide cantar sua música com João Raul.