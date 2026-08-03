Alaor e Zuzu se casam: confira resumo de Coração Acelerado nesta segunda, 3
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 167 – segunda-feira, 3
Cinara revela a Ronei que foi Zilá quem provocou a morte de Jean Carlos. Alaor e Zuzu se casam. Ronei questiona Zilá sobre a morte de Xavier. Palhares anuncia a prisão do empresário Heitor, e Walmir alerta João Raul. Valéria falha com Sol, e Eduarda se irrita. João Raul recebe uma intimação policial por conta da proximidade com Heitor.