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Cultura

Alanis Morissette cai no chão durante show em Los Angeles

Artista perdeu o equilíbrio após seu cabelo ficar enroscado no microfone durante uma tentativa de giro

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 13h28
A cantora Alanis Morissette se apresenta no Lollapalooza 2025
Enquanto cantava a faixa Uninvited, de 1998, artista se desequilibrou e preocupou fãs da plateia (Multishow/Reprodução)
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Alanis Morissette cai no chão durante show em Los Angeles Priorize VEJA no Google

A cantora Alanis Morissette sofreu um tombo durante a última apresentação de uma residência de quatro shows em Los Angeles, nos Estados Unidos. Enquanto cantava a faixa Uninvited, de 1998, nesta quarta-feira, 11, a artista se desequilibrou em meio a um giro após seu cabelo enroscar no stand de um microfone e acabou caindo no chão.

A canadense se levantou rapidamente depois do ocorrido e continuou a “bater cabeça”, finalizando o show que já seguia para a segunda música do bis. A sequência de shows em Los Angeles faz parte da turnê Butterfly with a Machete, que irá retornar em janeiro, com uma apresentação em Las Vegas.

O último lançamento da artista foi o disco Good Weather for Immaculate Conception, em 6 de novembro, que conta com uma leva de músicas natalinas ao longo de 14 faixas, como To an Empath at Christmas Time e Christmas on the Dancefloor.

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TAGS:
cantora
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