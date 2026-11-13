Alanis Morissette cai no chão durante show em Los Angeles
Artista perdeu o equilíbrio após seu cabelo ficar enroscado no microfone durante uma tentativa de giro
A cantora Alanis Morissette sofreu um tombo durante a última apresentação de uma residência de quatro shows em Los Angeles, nos Estados Unidos. Enquanto cantava a faixa Uninvited, de 1998, nesta quarta-feira, 11, a artista se desequilibrou em meio a um giro após seu cabelo enroscar no stand de um microfone e acabou caindo no chão.
A canadense se levantou rapidamente depois do ocorrido e continuou a “bater cabeça”, finalizando o show que já seguia para a segunda música do bis. A sequência de shows em Los Angeles faz parte da turnê Butterfly with a Machete, que irá retornar em janeiro, com uma apresentação em Las Vegas.
O último lançamento da artista foi o disco Good Weather for Immaculate Conception, em 6 de novembro, que conta com uma leva de músicas natalinas ao longo de 14 faixas, como To an Empath at Christmas Time e Christmas on the Dancefloor.
Alanis Morissette performing “Uninvited” during the final night of her L.A. residency. She’s known for spinning dramatically during the song, but this time her hair hit the microphone stand and took her down with it. Even in the middle of the fall she kept going — the intensity of the performance didn’t break. “Uninvited” has always had that raw, almost theatrical energy, and moments like this show why her live shows still feel so physical and unfiltered. One of those rare songs that hits harder when something unexpected happens on stage.Siga
— MP10 (@MusicPills10) November 12, 2026
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