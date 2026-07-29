Aguinaldo Silva quer trabalhar até os 90 anos por motivo inusitado

Aos 83 anos e aclamado não teledramaturgia brasileira, Aguinaldo Silva declarou que Três Graças seria a sua última novela, mas mudou de ideia para “contrariar os haters” — e agora pretende trabalhar até os 90.

A declaração foi dada por ele no X nesta quarta-feira, e movimento a rede. “Acabei assinando contrato para escrever mais uma novela e quer saber? Só pra contrariar os haters, depois desse assinarei mais um contrato, até chegar aos 90 anos trabalhando”, atestou ele.

Nos comentários, usuários da rede comemoraram a atitude do autor, e houve até quem o comparasse a Madonna, que segue na ativa no pop aos 67 anos. “Eu tô muito emocionada. Alguém que ainda tem amor pela teledramaturgia vai continuar”, escreveu um perfil. “Nos salve da Manuela Dias sempre que puder”, pediu outro usuário, alfinetando a autora do remake de Vale Tudo.

“O seu currículo merece esse tipo de tratamento, Agui. Traga outro novelão inédito pra gente, por favor! Estamos em falta de boas historias inéditas”, comentou um terceiro.

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