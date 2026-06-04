Agrado se declara para Leandro: confira resumo de Coração Acelerado nesta quinta, 4
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 124 – quinta-feira, 4
Agrado e João Raul interrompem sua apresentação e declaram ao público que jamais cantarão sua música novamente. Eduarda segue com a apresentação, e Leandro a admira. Ronei e Bará comemoram o sucesso da repercussão da festa. Ana Castela e Gael se encontram novamente. Zilá diz a Cinara que Janete revelou tudo sobre a morte de Jean Carlos. Agrado se declara para Leandro. João Raul pede um tempo para Naiane. Leandro se preocupa com o segredo de Eduarda. Cinara copia o conteúdo do livro de Nora antes de devolvê-lo à avó. Alaor discute com Naiane e decide deixar sua casa. João Raul se aconselha com Nora e avisa a Ronei e Naiane que fará uma declaração oficial.