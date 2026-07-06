Agrado se declara a João Raul: confira resumo de Coração Acelerado nesta segunda, 6
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento
Capítulo 143 – segunda-feira, 6
Agrado, Eduarda e Leandro decidem retomar a parceria musical. Todos chegam para o festival de sucos no Zuzanete, sem saber que Osmar se esconde na cozinha a mando de Zilá. Talita chega ao bar de Zuzu e Janete. Osmar sabota apenas um tipo de suco feito por Janete e Zuzu, e Zilá e Ronei se irritam. Todos começam a apresentar sintomas após tomarem o suco sabotado. Zeca estranha o comportamento de todos, mas Talita garante que é um sucesso. Alaorzinho e Janete ficam juntos. Agrado declara seu amor por João Raul.