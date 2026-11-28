Há 50 anos, Tony Correa atravessava a porta da Globo sem nenhuma experiência como ator e sem imaginar que se tornaria um dos galãs da televisão brasileira. Recém-chegado de Portugal, foi abordado por um produtor da emissora enquanto pedia uma Coca-Cola em um estabelecimento em frente aos estúdios. Após um teste de elenco ao lado de Christiane Torloni, foi escalado para interpretar Jacinto em O Casarão, de 1976, tornando-se, segundo conta, o primeiro ator português a trabalhar na Globo. No ano seguinte, como Machadinho, em Locomotivas, estampou capas de revistas e passou a receber inúmeras cartas de admiradoras. “Você via o sucesso que o ator estava fazendo pelo número de cartas que recebia. Não precisava de Ibope”, recorda, em conversa com a coluna GENTE.

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Cinco décadas depois, Tony voltou ao ar em uma breve participação em Quem Ama Cuida, na pele de Demerval. Apesar de não ter criado expectativas em relação ao tamanho do papel, o português admite que gostaria de permanecer na trama e conta ter recebido mensagens de telespectadores que também desejavam ver mais do personagem. “Sinceramente, queria fazer alguma coisa por causa dos 50 anos. Achei que eles tinham perdido o meu número de telefone”, brinca. “Se tem alguma coisa na cabeça do autor, não me disseram até agora, mas sempre seria muito bom voltar”.

Referências poéticas

Ao longo de quase 40 minutos de conversa, Tony recorre à poesia para responder até mesmo às perguntas mais objetivas. O ator lança mão de referências literárias, passagens históricas e metáforas para falar sobre a profissão e a falta de espaço para os artistas de sua geração. “Em Portugal, tem uma oliveira com 3.350 anos que continua dando azeitonas. O ramo mais verdejante continua sendo alimentado pelas raízes milenares. É disso que precisamos: não nos esquecer das nossas raízes”, compara. “Acho que alguns autores e diretores deveriam ter um cuidado maior em mantê-las vivas.”

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Casado há 43 anos com uma brasileira, Tony deixou o país na década de 1980 e, após cancelarem um projeto de minissérie na televisão portuguesa, passou a trabalhar no mercado publicitário na França, onde nasceram seus dois filhos. Em 2000, decidiu retornar ao Brasil, movido pela saudade do país e da profissão. Desde então, concilia trabalhos pontuais na televisão com a carreira no mundo corporativo. Além de ministrar cursos de oratória e palestras motivacionais, percorre o país com o espetáculo Navegar é Preciso, de sua autoria. “As palavras sem emoção, por mais bonitas que sejam, são como uma flor sem perfume. Uma coisa é falar aos ouvidos, outra é tocar o coração”, explica.

Tentativas frustradas

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O ator admite já ter procurado profissionais da televisão para apresentar projetos, nem sempre encontrando receptividade. No ano passado, por exemplo, tentou participar de programas que abordassem os 200 anos do reconhecimento da Independência do Brasil por Portugal. “Era uma sensação de vazio, como se isso não fizesse parte da história, nem fosse importante. Não foi propriamente um pedido para me arranjarem um lugarzinho. Eu ia com uma coisa concreta e importante”, afirma.

Entre os personagens que ainda deseja interpretar está o de um professor de história. “Queria ter a oportunidade de fazer um personagem em que a poesia, a nossa história e a língua portuguesa estivessem presentes. Numa novela das seis, das sete, de onde for. A televisão ainda deve ter essa ligação com as nossas raízes e mostrar o lado belo das coisas que, na correria, você não tem olhos para ver.”

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