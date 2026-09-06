Ágatha Moreira e Rodrigo Simas salvam ‘barrados’ em VIP do Rock in Rio

Para os que não conseguiram a pulseira que dá acesso ao VIP do Rock in Rio, a solução era recorrer à Ágatha Moreira e Rodrigo Simas. O casal de atores colocou vários amigos para dentro desta área exclusiva, localizada no camarote, ajudando na distribuição de pulseiras. Não foram poucas as vezes registradas pela coluna GENTE em que o casal foi acionado por mensagens para quem conseguisse incluir no cercadinho famoso convidados particulares.

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