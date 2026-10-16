Adriane Galisteu perde a paciência em ‘A Fazenda’ e dá bronca em peões

A apresentadora Adriane Galisteu deu uma bronca nos participantes de A Fazenda durante a edição de ontem. Ao conversar com Duda Braum, Renata Del Bianco e Igor Monteiro durante a ‘Roça’, Galisteu cobrou uma postura mais participativa dos peões antes de anunciar o eliminado da noite.

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“Parece que vocês entraram no jogo, mas não entraram para jogar”, afirmou a apresentadora. Ela também criticou frases como “não vou para o embate pessoal” e “não leva esse voto para o coração”, atribuídas a Igor, por considerar que essa postura não combina com a competição.

No fim da noite, Igor foi eliminado do reality com apenas 10,07% dos votos. Renata e Duda seguem na disputa. Ao encerrar a conversa, Galisteu reforçou o recado aos participantes: “Ao invés de agradar os outros jogadores, busquem agradar quem está esperando que vocês joguem para valer”.

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