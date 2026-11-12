Adriane Galisteu critica comparação entre Virginia Fonseca e Xuxa

Uma publicação sobre os relacionamentos de Virginia Fonseca e Xuxa Meneghel provocou imediata reação de Adriane Galisteu nas redes sociais. A apresentadora de A Fazenda, da Record, não gostou da associação feita pelo humorista Junior Costa e deixou um comentário curto, mas bem explicativo.

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A montagem sugeria que Virginia estaria repetindo uma trajetória amorosa semelhante à de Xuxa, que teve relacionamento com o jogador Pelé e o piloto Ayrton Senna. Na versão envolvendo a influenciadora, Vini Jr., apontado como seu ex-namorado, ocuparia o lugar do ex-jogador, enquanto o piloto da Stock Car Cesar Ramos, relacionado recentemente a Virginia, seria o equivalente ao automobilista da Fórmula 1.

Galisteu escreveu apenas: “Errou”. A resposta ultrapassou 5 mil curtidas e rapidamente se tornou um dos destaques da postagem. A reação também despertou comentários de usuários que lembraram o passado da apresentadora com Senna. Xii…

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