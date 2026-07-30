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Cultura

Adriana visita Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 30

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jul 2026, 06h00
Dan Stulbach
Dan Stulbach (Manoella Mello/TV Globo)
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Adriana visita Pilar: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 30 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 63 – quinta-feira, 30

Ademir se incomoda ao ver jornalistas em frente à delegacia. Pilar acusa Carmita de inventar que seu anel é falso. Adriana e Mau Mau comemoram a repercussão da acusação contra Ademir, e Patrick tenta tranquilizar Dora. Pilar comenta com Iuri que acredita que alguém a está enganando. Rosa alerta Tilde sobre o interesse de Edvaldo na colega. Ingrid confessa a Pilar que iria substituir o protótipo pelo anel verdadeiro quando a mãe quitasse a compra. Bruna descobre que Pedro é advogado da mulher que fez a denúncia contra Ademir. Otoniel conta a Adriana que Pilar sequestrou Elisa e fez ameaças à filha. Cléber informa a Pedro que mais duas mulheres querem denunciar Ademir. Adriana vai até a casa de Pilar.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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