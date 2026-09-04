Adriana surpreende Dora: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 04/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 94 – sexta-feira, 04/09
Pedro acredita que a pessoa que assaltou a casa de Adélia teve a intenção de roubar os materiais de Dalto. Adriana pede a Edvaldo para descobrir o motivo pelo qual Arthur convidou Diná para trabalhar em sua casa. Mirtes observa Laurentino com Silvana. Ingrid tranquiliza Pilar dizendo que Iuri foi apenas uma diversão. Brigitte pede ajuda a Ingrid para voltar para casa. Adriana fica desesperada ao saber por Pedro do roubo dos pertences de Dalto. Diná flagra Edvaldo em seu quarto. Dora procura Pedro para dizer que acredita na inocência de Adriana e que foi omissa na época do julgamento. Adriana surpreende Dora, afirmando estar pronta para ouvir o pedido de perdão da moça.