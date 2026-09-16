Adriana surpreende André, Dora e Pedro: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 16/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 104 – quarta-feira,16
Elisa se sente impotente diante de Ademir. Adriana surpreende André, Dora e Pedro ao revelar que foi ela quem armou para Ademir flagrar a esposa e o sobrinho juntos. Dafne vê Tom brigando com Elenice. Nancy se apresenta como representante da nova sócia da joalheria. Ulisses confronta Pilar. César dá dinheiro a Adélia em troca de todos os arquivos do perito Dalto. Rosa procura Pedro e Cléber com a intenção de denunciar Tom. Adriana decide se apresentar como nova sócia da joalheria no dia da exposição em homenagem a Arthur. Otoniel avisa para Adriana que Francesca contou que Heitor está vivo. Heitor aparece em viagem no exterior.