Adriana se aflige: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 11

Capítulo 22 – quinta-feira, 11

Pedro acusa o pai de ter influenciado a decisão do Juiz. Dora comenta com Fábia sobre sua intenção em assumir a administração da escola de dança que era da família. Cléber conta a Pedro que Diná era apaixonada por Arthur. Pedro pede informações a Adriana sobre Diná. Ademir diz a André que torce para o sobrinho voltar logo ao Brasil para ajudá-lo a resolver sua relação com Pedro. Pedro e Cléber se preparam para o julgamento de Adriana. Ulisses conta a Pilar que prejudicou a empresa ao voltar a apostar e pede ajuda à irmã para não falir. Pilar não gosta de saber que Tiago foi designado pelo Juiz como inventariante. Ademir arma para que Pedro seja afastado do caso de Adriana. Adriana se aflige ao saber que Pedro não poderá defendê-la.