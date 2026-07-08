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Cultura

Adriana se abala: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 8

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 06h00
Pessoas em um jantar formal, com uma mulher loira de vestido claro em pé, erguendo uma taça. Outros convidados sentados à mesa decorada com um candelabro dourado e velas acesas, pratos brancos e taças de cristal. Um homem de terno escuro está de costas no canto direito, e um homem mais velho de terno escuro está sentado à direita da mesa. O ambiente é elegante, com cortinas e paredes escuras
Cena de 'Quem Ama Cuida' -  (Divulgação/TV Globo)
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Adriana se abala: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 8 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 44 – quarta-feira, 8

Adriana e Pedro conversam sobre o passado. Pedro avisa a Adriana que ainda não desistiu de descobrir quem matou Arthur. Ulisses anuncia a Pilar que seu motorista morreu após o assalto. Maurício incentiva Adriana a contar a Pedro o motivo de ter se afastado do advogado. O primo do motorista ameaça contar sobre os pedidos criminosos de Pilar, caso ela não lhe dê uma recompensa. Pedro esquece o celular em casa e Bruna leva o aparelho para o marido no abrigo. Ulisses ganha dinheiro no jogo, e Lyris, que trabalha como garçonete no cassino, o aconselha a parar de jogar. Adriana fica abalada ao descobrir que Pedro se casou com Bruna.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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