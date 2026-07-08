Adriana se abala: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta, 8
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 44 – quarta-feira, 8
Adriana e Pedro conversam sobre o passado. Pedro avisa a Adriana que ainda não desistiu de descobrir quem matou Arthur. Ulisses anuncia a Pilar que seu motorista morreu após o assalto. Maurício incentiva Adriana a contar a Pedro o motivo de ter se afastado do advogado. O primo do motorista ameaça contar sobre os pedidos criminosos de Pilar, caso ela não lhe dê uma recompensa. Pedro esquece o celular em casa e Bruna leva o aparelho para o marido no abrigo. Ulisses ganha dinheiro no jogo, e Lyris, que trabalha como garçonete no cassino, o aconselha a parar de jogar. Adriana fica abalada ao descobrir que Pedro se casou com Bruna.