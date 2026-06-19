Adriana salva Pedro: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 19
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 29 – sexta-feira, 19
Para salvar Pedro, Adriana termina com o advogado, dizendo que não o ama. Pilar se instala na casa de Arthur. Ademir orienta Tom a negar que foi subornado por ele. Ulisses e Silvana não aceitam que Pilar ocupe o imóvel de Arthur. Elenice procura Pedro para falar de sua desconfiança de Tom. Bruna comenta com Gilda que tem esperanças de reatar com Pedro. Adriana deixa claro a Jandira que não quer problemas com as detentas. Elenice consegue mandar o extrato da conta bancária de Tom para Pedro, com a comprovação do depósito de Ademir para o marido. Pilar coloca em dúvida a filiação de Tiago, a fim de tirá-lo da herança de Arthur. Adriana reage à abordagem de Zeni.