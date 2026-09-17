Adriana procura Ademir: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 17/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto.
Capítulo 105 – quinta-feira,17
Heitor comenta com alguns peregrinos que não vai ao Brasil há muito tempo. Laurentino se preocupa com o apego de Mirtes por Camilo. Mau Mau descobre que Fernando é neto de Diná. Pilar fica sabendo por Carmita que Ademir flagrou Dora com André. Ademir conta a Pilar que Adriana foi a responsável pelas coisas ruins que aconteceram nos últimos dias em sua vida. Pilar afirma a Ademir que eles precisam colocar Adriana de novo na cadeia. Diná ameaça tirar emprego e faculdade de Fernando, caso o neto não se afaste de Mau Mau. Carolina insinua um clima entre Felipe e Mau Mau. Adriana procura Ademir.