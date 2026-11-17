Adriana, Nancy e Lyris comemoram: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 17/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 156 no ar dia 17, terça-feira
André acolhe Pedro, que sofre com a situação do pai. Adriana, Nancy e Lyris comemoram a condenação de Ademir. Carolina reclama da presença de Ademir em sua casa. Heitor avisa a Adriana que a Justiça reconheceu que os dois são os herdeiros de Arthur. Pedro comenta com André que estranhou a decisão de Dora de se separar do primo. André diz a Dora que não acredita que seu amor por ele acabou. Adriana arma para Diná na clínica de Rafael.