Adriana Lessa denunciou ter sido vítima de racismo durante uma visita ao Mata Lab, espaço que reúne marcas de luxo no complexo Cidade Matarazzo, em São Paulo. Segundo a atriz, conhecida por trabalhos nas novelas Terra Nostra e O Clone, ela teria sido seguida e vigiada por dois funcionários enquanto circulava pelo estabelecimento, em 24 de setembro. O episódio ganhou repercussão nesta quinta-feira, 19, após a Polícia Civil confirmar a abertura de um inquérito para investigar a denúncia.

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De acordo com o relato apresentado à Justiça, Adriana havia acabado de sair de uma consulta oftalmológica e decidiu tomar um café no complexo. Ao entrar em uma das lojas, demonstrou interesse por peças de arte e decoração, mas afirma ter percebido olhares de desconfiança de uma vendedora. Ao perguntar sobre um objeto de valor mais alto, a funcionária teria passado a observá-la e acompanhá-la pelo espaço. Outro empregado também teria participado da vigilância. A atriz afirma que os demais clientes circulavam livremente, sem receber o mesmo tratamento. Abalada, relatou ter apresentado taquicardia e tremores após o episódio.