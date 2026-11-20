Adriana Lessa denuncia racismo em loja de luxo de São Paulo
Atriz afirma ter sido seguida e vigiada por funcionários do estabelecimento
Adriana Lessa denunciou ter sido vítima de racismo durante uma visita ao Mata Lab, espaço que reúne marcas de luxo no complexo Cidade Matarazzo, em São Paulo. Segundo a atriz, conhecida por trabalhos nas novelas Terra Nostra e O Clone, ela teria sido seguida e vigiada por dois funcionários enquanto circulava pelo estabelecimento, em 24 de setembro. O episódio ganhou repercussão nesta quinta-feira, 19, após a Polícia Civil confirmar a abertura de um inquérito para investigar a denúncia.
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De acordo com o relato apresentado à Justiça, Adriana havia acabado de sair de uma consulta oftalmológica e decidiu tomar um café no complexo. Ao entrar em uma das lojas, demonstrou interesse por peças de arte e decoração, mas afirma ter percebido olhares de desconfiança de uma vendedora. Ao perguntar sobre um objeto de valor mais alto, a funcionária teria passado a observá-la e acompanhá-la pelo espaço. Outro empregado também teria participado da vigilância. A atriz afirma que os demais clientes circulavam livremente, sem receber o mesmo tratamento. Abalada, relatou ter apresentado taquicardia e tremores após o episódio.