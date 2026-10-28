Adriana incentiva Brigitte: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 28/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 139 – dia 28, quarta-feira
Nicolau fica preocupado ao saber que Lyris está com Ulisses. Adriana incentiva Brigitte a procurar um documento sobre o pai da jovem na casa em que ela está morando com Ulisses. Mirtes não gosta de ver Nancy com Camilo. Carmita pensa em aproximar Bruna de Heitor. Joel conta a Nancy que teve um sonho real com Francesca. Heitor avisa a Pilar que ela é uma das principais suspeitas da morte de Arthur. Adriana comenta com Pedro sobre o receio que tem de Pilar e Tom ainda planejarem algo contra eles. Adriana manda Iuri levar Maria Antonieta até ela.