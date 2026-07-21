Adriana Garambone sobre filho de barriga de aluguel: ‘Consegui, venci essa luta’

Adriana Garambone estreou Uma Vida de Amizade nos palcos cariocas, ao lado de Silvia Pfeifer e Helena Fernandes. Em cena, três amigas de longa data, hoje na casa dos 50+, se encontram uma vez ao ano para cumprir um ritual. Entre lembranças e questionamentos, acabam fazendo uma revisão crítica e bem-humorada de suas vidas e histórias. Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku; além da versão podcast no Spotify), assim ela fala da experiência com a maternidade:

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

“(…) Porque o meu filho (Gael, 10), eu passei 6 anos tentando tê-lo. Não consegui engravidar. O meu filho é de barriga de aluguel (ela viajou ao Nepal para realizar seu sonho); eu vinha de uma história onde eu priorizava só a minha carreira, só pensava em trabalho. Nunca pensei em ser mãe e, quando resolvi ser, eu me deparei com a dificuldade de engravidar. Passei por vários processos difíceis, frustrantes. Fiz aquele processo de fertilização in vitro e tal. Mas acabei optando pela barriga de aluguel, e deu certo. Tive meu filho depois de 6 anos de história. Esse momento foi transformador, muito corajoso e potente, porque fui em busca do que eu queria e consegui. Consegui, venci essa luta. Mas foi muito forte. Tem que ter prudência, tanto financeiramente quanto na responsabilidade da estrutura toda que se dá a uma criança. E, ao mesmo tempo, você recebe um amor muito grande. Essa estrutura também vem desse amor, dessa força, do vínculo. Nossa, é uma transformação muito grande”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Agradecimento: Hotel Nacional e Elev Comunicação/ Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221); ou no canal VEJA GENTE no Spotify, na versão podcast.

Continua após a publicidade