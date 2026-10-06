Adriana fica surpresa ao saber que Heitor está vivo: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 06/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 120 – dia 6, terça-feira
Adriana fica surpresa ao saber que Heitor está vivo. Heitor observa Pilar sem ser visto. Silvana pensa na possibilidade de arrumar um emprego para Andrea na joalheria. Andrea pede desculpas a Joel. Adriana conta a Otoniel que Heitor está vivo, como Francesca havia afirmado. Diná finge não reconhecer Denerval. Fábia gosta do interesse de Ademir por ela. Mau Mau não revela a Felipe que é irmão de Adriana. Ulisses manda Patrick ficar longe de Carolina. Edvaldo nota que falta um par do castiçal da casa de Arthur. Pedro apresenta Heitor a Adriana.