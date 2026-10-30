Adriana fica chocada: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 30/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 141 – dia 30, sexta-feira
Zeni passa informações sobre Adriana e Pedro para Pilar. Nancy e Silvana discutem. Otoniel não gosta de saber que Mau Mau está próximo de Fernando. Mau Mau e Felipe finalmente se acertam. Silvana reage ao constatar que Tiago está se envolvendo com Nancy. André conta a Pedro e Cléber que a exumação do corpo de Arthur foi autorizada. Ingrid fica furiosa quando Heitor convida Bruna para sair. Silvana faz uma revelação a Laurentino. Pedro nota o nervosismo de Ulisses ao saber que o corpo de Arthur será exumado. Adriana fica chocada ao ver Zeni e Pilar através da câmera que foi instalada na coleira de Maria Antonieta.