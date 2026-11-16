Adriana estranha o sumiço de Zeni: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda-feira, 16/11
Sinopses de 16 a 21 de novembro da novela das nove da Globo escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 155 no ar dia 16, segunda-feira
Adriana estranha o sumiço de Zeni. Silvana e Tiago comemoram o cargo de presidente da joalheria. Mau Mau comenta com Dafne que está difícil esconder de Felipe seu parentesco com Adriana. Bruna conta a Heitor que conseguiu um emprego em uma loja de perfumes. Dora confessa a Patrick que foi obrigada a terminar com André. Felipe se decepciona com Ulisses. Laurentino diz a Nancy que Silvana ainda não teve coragem de contar a Tiago sobre sua paternidade. André confessa a Pedro que não consegue esquecer Dora. Adriana conta para Nancy e Lyris como pretende se vingar de Diná, e sugere das amigas irem à cidade do interior buscar algumas pessoas que fizeram parte do passado da governanta. Pedro comunica a André que a condenação de Ademir foi mantida, e que o pai terá de cumprir a pena.