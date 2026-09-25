Adriana enfrenta Pilar ao ser acusada de assassina: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 25/09
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 112 – sexta-feira, 25
Adriana enfrenta Pilar ao ser acusada de assassina. César e Bia ficam emocionados quando Otoniel pronuncia o nome pelo qual o pai do médico o chamava. Andréa é pedida em casamento por Rafael, e Pilar a ameaça. Rosa lamenta a situação de Andréa. Fábia pede a Ademir para representá-la como advogado no seu divórcio. Carolina desconfia de que haja interesse de Felipe por Mau Mau. Pilar revela a Ingrid que está com medo de perder a herança. Rosa não gosta de ver Tom na casa de Pilar. Cléber tenta convencer Elenice a denunciar Tom. Pedro aprova o novo visual de Adriana.