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Cultura

Adriana é solta: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda, 6

Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 jul 2026, 16h04
Pietro Benício em 'Quem Ama Cuida'
Pietro Benício em 'Quem Ama Cuida' (Globo/Divulgação)
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Adriana é solta: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda, 6 Priorize VEJA no Google

Capítulo 42 – segunda-feira, 6

Há uma passagem de tempo. Bruna e Pedro chegam de viagem casados. Adriana consegue sua liberdade condicional e promete fazer justiça. Otoniel e Elisa se preocupam com o desejo de Adriana. André registra a falta de entusiasmo de Pedro com seu casamento. Rafael festeja sua sociedade com César na clínica. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana. André aconselha Ademir a procurar Pedro. Carmita fica chocada ao saber por Bruna que a filha e Pedro irão morar com ela. Pilar exige que Fernando trabalhe em troca de moradia, e ele se oferece para integrar a equipe da clínica de Rafael. Tiago fica abalado ao saber do casamento de Bruna. Adriana se depara com Pilar ao visitar o túmulo de Arthur.

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TAGS:
Globo
Quem Ama Cuida
Resumo de novela
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