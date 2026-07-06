Adriana é solta: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta segunda, 6
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 42 – segunda-feira, 6
Há uma passagem de tempo. Bruna e Pedro chegam de viagem casados. Adriana consegue sua liberdade condicional e promete fazer justiça. Otoniel e Elisa se preocupam com o desejo de Adriana. André registra a falta de entusiasmo de Pedro com seu casamento. Rafael festeja sua sociedade com César na clínica. Elenice enfrenta Tom e decide visitar Adriana. André aconselha Ademir a procurar Pedro. Carmita fica chocada ao saber por Bruna que a filha e Pedro irão morar com ela. Pilar exige que Fernando trabalhe em troca de moradia, e ele se oferece para integrar a equipe da clínica de Rafael. Tiago fica abalado ao saber do casamento de Bruna. Adriana se depara com Pilar ao visitar o túmulo de Arthur.