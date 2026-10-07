Adriana é rude com Heitor: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quarta-feira, 07/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 121 – dia 7, quarta-feira
Adriana é rude com Heitor, que prefere se afastar. Nicolau marca um café com Iuri e Lyris, a fim de descobrir o que os dois escondem. Silvana e Tiago convencem Adriana a apoiar a contratação de Andrea para trabalhar na joalheria. Rafael pede ajuda a Joel para reatar com Andrea. Pilar é avisada por Ademir que Pedro tem boas chances de inocentar Adriana. Fernando revela a Mau Mau que gosta do rapaz e lhe pede uma chance. Otoniel flagra Elisa e Enéas se beijando. Pedro e Adriana comemoram o parecer do Ministério Público favorável à revisão criminal do processo da morte de Arthur.