Adriana é presa: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça, 9
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 20 – terça-feira, 9
Pilar fica satisfeita quando o delegado decide emitir uma ordem de prisão preventiva contra Adriana. Otoniel compartilha com Adriana sua preocupação com a falta de diagnóstico médico para Elisa. Tilde comenta com Rosa que percebeu o interesse de Pedro por Adriana. Adriana é presa, e Otoniel avisa a Pedro. Pedro promete tirar Adriana da prisão. Pedro enfrenta Pilar. Edvaldo acusa Diná de ter empurrado Arthur da varanda por ciúmes. Adriana confronta Pilar.