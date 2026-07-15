Adriana e Pilar se encontram: confira resumo de Quem Ama cuida nesta quarta, 15
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 50 – quarta-feira, 15
Adriana conta à Nancy que encontrou Pedro e confessa que ainda o ama. Carmita ouve a discussão entre Pedro e Bruna. Adriana diz a Nancy que não desistiu da vingança. Bruna e Carmita decidem ir à festa de Ademir sem Pedro. Carmita diz a Ademir que Pedro investigará por conta própria o assassinato de Arthur. Bruna exige que Adriana fique longe de Pedro. Mau Mau conta a Pedro que Bruna foi à sua casa provocar Adriana. Adriana observa Lyris conversando com Ulisses. Lyris elogia Adriana e Nancy ao reencontrar as amigas. Adriana e Pilar se encontram no salão de beleza.