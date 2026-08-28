Adriana e Pedro comemoram: confira resumo de Quem ama Cuida nesta sexta-feira, 28
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 88 – sexta-feira, 28
Nancy aceita ajudar Adriana. Carla resolve disponibilizar para Pedro um arquivo que guardou de Dalto. Dora comenta com André que receia que Ademir descubra sobre seu relacionamento. Joel comenta emocionado para Nancy que sentiu a presença da mãe Francesca. Nancy deixa claro a Mirtes que não vai desistir de Camilo. Pilar aceita a volta de Brigitte para casa, a pedido de Ingrid e Rafael, sob algumas condições. Nicolau pede desculpas a Lyris. Pilar nota que Iuri está diferente. Pilar vai até a casa de Fábia pedir para Brigitte voltar para casa, mas a filha não aceita. Elisa se sente mal. Adriana e Pedro comemoram quando Lyris os avisa que Ulisses decidiu vender sua parte da joalheria.