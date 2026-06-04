Adriana é intimada: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta, 4
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 16 – quinta-feira, 4
O investigador comunica ao delegado que o laudo preliminar da perícia confirma que Arthur foi empurrado. Pedro comenta com Cléber que, após os depoimentos, Adriana é a primeira suspeita da morte de Arthur. Pilar pede a Ademir para ser o advogado da família Brandão contra Adriana. Pilar exige que Ademir use seus métodos para condenar Adriana. Adriana recebe nova intimação da polícia para depor. Otoniel tenta convencer Adriana e Elisa de saírem do apartamento de Arthur e voltarem a ser a família que sempre foram. Pedro conta a André como conheceu Adriana e se apaixonou por ela. Dora comenta com Fábia sobre sua preocupação com a volta de André ao Brasil.