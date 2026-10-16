Adriana diz a Heitor que faz questão de anunciá-lo à família Brandão: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 16/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 130 – dia 16, sexta-feira
Tom conta a Pedro que foi Pilar quem pediu a Ademir para suborná-lo no julgamento de Adriana. Pedro comenta com Adriana que Tom pode estar envolvido no atentado. Ingrid fica surpresa ao ver um homem muito parecido com Heitor na rua e conta aos irmãos. Heitor comenta com Pedro que pensa em aparecer para a família Brandão no dia do resultado da auditoria. Tilde e Edvaldo se beijam. André conta a Dora que descobriu tudo sobre o passado de Diná. Adriana avisa a Pilar que o resultado da auditoria saiu. Adriana diz a Heitor que faz questão de anunciá-lo à família Brandão.