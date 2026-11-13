Adriana defende Mau Mau: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta-feira, 13/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 153 no ar dia 13, sexta-feira
Iuri se surpreende ao ver Pilar treinando tiro com Tom. Ulisses agradece Adriana por não denunciá-lo. Dora sofre ao lembrar das ameaças de denúncia a André feitas por Ademir. Heitor olha Bruna com admiração, ao ver que ela superou a fixação por Pedro. Adriana defende Mau Mau das ofensas de Diná. André comenta com Pedro que estranhou a forma fria com que Dora o tratou. Mau Mau fica chocado ao saber do passado de Diná. Iuri conta a Adriana que Pilar está fazendo aula de tiro com Tom. Dora procura Ademir para tentar fazer um acordo e livrar André das ameaças do advogado. Pilar não conta a Zeni quem seria a pessoa que ela pensa em colocar em cativeiro. Dora termina a relação com André. Pilar observa Zeni com Adriana, e conclui que está sendo traída.