Adriana decide não denunciar Ulisses: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta terça-feira, 10/11
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 150 no ar dia 10, terça-feira
Pilar diz a Pedro que Tom está prestando serviços em sua casa e finge não saber que Tom estava sendo procurado. Adriana decide não denunciar Ulisses, por amor a Mau Mau. Silvana impede Carmita de ir ao encontro de Fábia e Ademir. Elenice sai de casa oficialmente. Brigitte diz a Heitor que não vê a hora de o primo e Adriana reaverem a herança de Arthur. Adriana tenta tranquilizar Elenice quanto a Tom. Pilar sente o golpe quando Heitor a desautoriza a demitir Rosa. Elenice se surpreende ao descobrir que Tom participou do atentado a Pedro, mandado por sua amante Pilar.