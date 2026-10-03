Pedro fica incrédulo ao abrir a porta do escritório: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 03/10

Ingrid estranha a animação de Pilar com o jantar de noivado de Rafael. Otoniel aconselha César a continuar na busca pela verdade sobre o que aconteceu a seu pai. Pedro avisa a André e Cléber que se encontrará no escritório com a pessoa misteriosa. Rosa comenta a prisão de Tom com os funcionários da casa de Pilar e reforça que Elenice precisa se separar dele. Os convidados começam a chegar ao jantar de noivado de Rafael e Andrea. Tiago e Silvana observam e estranham o excesso de animação de Pilar. Pedro fica incrédulo ao abrir a porta do escritório e se surpreende com a pessoa que vê.