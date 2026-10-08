Adriana conta a Mau Mau que Heitor está vivo: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta quinta-feira, 08/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 122 – dia 8, quinta-feira
Pedro avisa a Adriana que ela não precisará estar presente no novo julgamento. Otoniel diz a Enéas que está decepcionado com o amigo. Adriana conta a Mau Mau que Heitor está vivo. Pilar avisa a Ademir que vai às últimas consequências para impedir que Adriana seja inocentada. Silvana deixa claro à família Brandão que, caso Adriana seja inocentada, eles passam a ser suspeitos da morte de Arthur. Ingrid incentiva Andrea a procurar Rafael. Rosa sente falta do caderno de receitas de Francesca, sem saber que está com Joel. Heitor pede a Pedro que promova uma nova conversa com Adriana. Pilar afirma a Tom que eles precisam se unir contra Pedro.