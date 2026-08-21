Adriana ajuda César: confira resumo de Quem Ama Cuida nesta sexta, 21
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 82 – sexta-feira, 21
Adriana ajuda César após o assalto e ele decide marcar sessões de fisioterapia com a moça. Pedro e Ademir discutem na presença de Bruna e Carmita. Silvana propõe a Tiago que ambos se aproximem de Ulisses, a fim de que o filho recupere a presidência da joalheria. Ulisses conta a Ingrid que Pilar casou com o pai de Brigitte por interesse. Adriana diz a Mau Mau que tem medo de que Pedro a julgue por causa do plano de vingança. Otoniel comenta com Elisa que Joel não acreditou na sua história com Francesca. Carmita agradece Ademir por quitar sua dívida com o banco. Adriana registra quando Pedro comenta que André e Dora se amam. Adriana mente para Pedro, e vai com Iuri ao encontro do comprador das joias.