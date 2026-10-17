Adriana afirma que estará ao lado de Heitor: confira resumo de Quem Ama Cuida neste sábado, 17/10
Resumo da novela das 9 da Globo, escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto
Capítulo 131 – dia 17, sábado
Adriana afirma que estará ao lado de Heitor. Mau Mau despista Felipe quando o rapaz pensa em conhecer sua família. Rafael diz a Ingrid que Andréa está decidida a não voltar para ele. Fernando desabafa com Edvaldo. André conta a Pedro e a Adriana o que descobriu sobre Diná. Brigitte decide sair de casa e morar com Ulisses. Iuri revela a Pedro e Adriana que Pilar e Tom estão tendo um caso. Heitor visita a lápide de Arthur e promete descobrir quem matou o pai. Adriana anuncia a presença de Heitor na reunião sobre a auditoria com a família Brandão.